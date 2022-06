Lucio Di Blasio, 35 anni di attivitÃ  professionale

Lucio Di Blasio inizia la sua carriera professionale, nell'Amministrazione Penitenziaria, nel giugno 1987, come Agente di Custodia.

Successivamente, lo stesso transita nell'Area Amministrativa e poi quella Educativa, riscuotendo sempre diverse attestazioni di fiducia e compiacimento per la sua preziosa ed indiscutibile attività. Il dott. Di Blasio ha anche ricoperto diversi incarichi di responsabilità: docente presso la Scuola di Formazione di Sulmona, Esperto qualificato in Sicurezza sul Lavoro, etc.

A Lucio Di Blasio, storico dirigente sindacale della FP CGIL, i migliori auguri di una buona vita ed ancora soddisfazioni professionali.

Giuseppe Merola, Coordinamento Regionale FP CGIL Abruzzo Molise - Funzioni Centrali