Vani i soccorsi per l'uomo di Isernia, 78 anni, in vacanza a Vasto Marina con la famiglia, che ha accusato un malore mentre era intento a svolgere una battuta di piccola pesca in apnea.

L'episodio all'altezza dei lidi della riviera meridionale di lungomare Duca degli Abruzzi.

Scattato l'allarme, dopo la segnalazione di un bagnante, si è subito messo in moto il dispositivo di salvamento, ma per il 78enne non c'era più nulla da fare.

Sul posto Carabinieri e Guardia Costiera.