Trofeo Avis Vasto-Memorial Angelo Menna, piÃ¹ di 200 al via da piazza Rossetti

Sono stati più di 200, stamattina, i partecipanti alla terza edizione del Trofeo 'Avis Vasto' di cicloturismo, su iniziativa del Ciclo Club Vasto, dedicato ad Angelo Menna, indimenticato presidente del sodalizio sportivo e grande appassionato delle due ruote.

L'iniziativa, quest'anno, è stata inserita nel cartellone di eventi 'Vasto Bike Festival', con promotore Rocco Menna, che ha visto il coinvolgimento di diversi sodalizi sportivi, tra i quali proprio il Ciclo Club Vasto, la stessa Avis comunale Vasto e la Podistica Vasto, con il supporto del Comune di Vasto.

In piazza Rossetti il via alla passeggiata cicloturistica, affrontando, in un bel clima di amicizia e condivisione, un percorso di 55 km per le strade di Vasto, Cupello, Monteodorisio, Pollutri e Scerni, per fare poi ritorno al centro di Vasto.

Tra gli ospiti Valentino Sciotti, patron della Fantini Vini, Martina Romoli, campionessa giovanile delle due ruote dell'omonima Onlus, impegnata nel sostenere quanti, come lei, rimasti coinvolti in gravi incidenti sulle strade che ha dato il via ai cicloamatori presenti, e Marco Scarponi, fratello del campione Michele, morto in un drammatico incidente in bici.

Soddisfatti gli organizzatori, in testa Rocco Menna e i presidenti dell'Avis Vasto e del Ciclo Club Vasto, Antonio Pietroniro e Antonio Spadaccini per l'ampia e gioiosa partecipazione in una nuova manifestazione di vero e proprio amore per la bicicletta.