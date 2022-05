Siv-Pilkington-NSG: 60 anni di storia

Il 23 maggio 1962 è stata costituita la SIV Società Italiana Vetro che con il suo grande stabilimento a San Salvo ha dato il via alla industrializzazione nella nostra zona. L’evento è stato ricordato ieri con una solenne cerimonia presso lo storico stabilimento, passato nel 1993 nelle mani della Pilkington inglese e acquisito (assieme a tutto il gruppo Pilkington) nel 2006 dal gruppo giapponese NSG.



La cerimonia si è svolta in reparto dove c’era ampio posto per il numeroso pubblico costituito da tutte le autorità, tanti ospiti e dai dipendenti che dovevano ricevere la medaglia di fedeltà al lavoro con i loro 20, 30, 40 anni di collaborazione.



Il presidente di Pilkington Italia Graziano Marcovecchio nel suo lungo ed appassionato intervento ha ripercorso le tappe più importanti di questi 60 anni di vita della stabilimento di San Salvo, partendo dalla scoperta del metano nella sua Cupello annunciato da Enrico Mattei nel 1961 fino a giungere ai nostri giorni. Il presidente ha ricordato l’impegno di lavoratori e management per mantenere integro l’assetto produttivo dello stabilimento sansalvese e non ha nascosto le attuali difficoltà dei costi energetici, in un momento in cui si sperava di ripartire dopo la pandemia.

