Al Teatro Rossetti il Concerto per Mimma Perrotti con il Tributo ai Pink Floyd

Venerdì 27 maggio alle ore 21 presso il Teatro Rossetti di Vasto, va in scena il Concerto per Mimma Perrotti con lo spettacolo musicale Tributo ai Pink Floyd.

Ad eseguire i brani saranno gli Eclipse di Vasto. Si potranno ascoltare tutti i più grandi successi del gruppo inglese, da Time a Wish you were here, da Another brick In the wall a Comfortably numb, ecc…

Opening Act della serata: Piccola Underground Orchestra con Luca Raimondi & Co. con una apertura dedicata alla musica Gipsy.

Il costo del biglietto, acquistabile presso il Bar The Botanist (Piazzale Hiostnium, nei pressi del parcheggio nelle vicinanze del municipio), è di € 10 e l’incasso sarà devoluto all’Associazione La Conchiglia Onlus per progetti a sostegno dell’Oncologia dell'Ospedale San Pio di Vasto.

Mimma Perrotti, apprezzata funzionaria comunale, responsabile del Settore Cultura, è venuta a mancare lo scorso agosto all'affetto dei suoi cari.