40 anni di attività per il Ristorante San Marco

Il 3 aprile 1982, in contrada Piano di Marco a Vasto nasceva il Ristorante San Marco, che questa domenica 3 aprile 2022 ha festeggiato i 40 anni di attività offrendo un pranzo luculliano, pantagruelico, in stile panarda abruzzese, quell’antico modo di banchettare che affonda le sue radici nella festa di Sant’Antonio Abate del 17 gennaio, in uso almeno dal XVI secolo, ma che non si esaurisce lì, anzi entra negli usi e costumi di celebrazione alimentare carissimi ai nostri luoghi: è il momento dell’abbondanza, della ricchezza delle materie prime, un segnale di benessere per tutta la comunità.

Un tuffo a capofitto nei sapori di una volta che sono anche quelli di ogni giorno. Mangiavo pizza e foje e in mente c’era nonna che faceva accostare la macchina a mamma, scendeva armata di coltello e con occhio attento ed immediato coglieva il necessario per prepararla.

Mangiare non è mai solo nutrirsi. O meglio, mangiare, in un certo modo, in certi luoghi, in certa compagnia, è nutrire non soltanto il corpo.

Quello al Ristorante San Marco domenica 3 aprile è stato un intenso momento conviviale, denso di sapori non solo materiali, affiorante i ricordi. Tra i convitati c’erano i primi clienti, che ricordano Nicola Fiore, il titolare, bambino e si perdono nei racconti, tra una fetta di pizza scina, le pallotte morbide, la ventricina, il primo sale. La musica ci allieta per ore, il clima mite di inizio primavera ci fa sentire come uscenti dal letargo, bramosi di cose belle e buone.

Grazie Nicola, grazie a tutto lo staff per questa esperienza così vicina ai singoli, così calda di affetto.