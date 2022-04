Alternanza scuola-lavoro per gli allievi dell'Istituto 'Palizzi'

Sono quattro i ragazzi dell'Istituto ‘Palizzi’ di Vasto, precisamente tre di Cupello e uno di Monteodorisio, che hanno preso parte all’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro negli uffici comunali di Cupello.

E’ una realtà ormai consolidata quella dell’alternanza scuola-lavoro, che da qualche anno a questa parte, si attua in quasi tutti gl’istituti superiori come da curricula. Alessia Duvboschi, Andrea Menna, Luca Minicucci ed Ilaria Memma stanno lavorando ad un percorso personalizzato per ognuno di loro, in un ambiente lavorativo volto anche ad una crescita dal punto di vista personale e da quello formativo per questi studenti.

Il Comune di Cupello, non nuovo a questo tipo di iniziative date le collaborazioni con svariati istituti già nel passato, si esprime sempre ben favorevole nel voler offrire esperienze lavorative e culturali ai giovani per acquisire competenze che torneranno utili anche nella vita da adulti.