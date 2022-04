Meteo Abruzzo

Oggi sabato 2 aprile giornata di forte mal tempo sul versante Aquilano con rovesci a carattere nevoso, e cielo molto nuvoloso con temperature basse su tutta la zona interna abruzzese.

A Vasto e sulla costa giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperature in leggero ribasso con la minima sui 5°C e la massima sui 13°C. I venti provenienti da Sud-Ovest saranno moderati con un’intensità di circa 28 km/h. Nella giornata di domani pioggia alternata a schiarite, le temperature rimarranno pressochè invariate se non per un calo di due gradi della massima. I venti continueranno ad essere moderati.