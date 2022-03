Giovedì 31 marzo ricorre il primo anniversario dalla morte di Valter Marinucci, cerimoniere della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone e presidente dell'Azione Cattolica della Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

“Pregheremo per lui la sera di giovedì alle ore 18 in chiesa - dice il parroco, Don Domenico Spagnoli -. Un'altra Santa Messa con la partecipazione in particolare dei bambini e dei ragazzi, è programmata anche per domenica 3 aprile alle ore 10.

Uniti nella preghiera”.