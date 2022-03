Gli alunni della 'Paolucci' impegnati nel progetto Erasmus+

E’ partito il progetto degli alunni della Scuola ‘Paolucci’ impegnati nell’ Erasmus+ “Empathy for understanding and tolerance for others’ mistakes”, un incontro online che permetterà ai ragazzi di partecipare a distanza direttamente dalla loro scuola con una serie di videoconferenze e workshop come tema l’empatia e la tolleranza, entrando all’interno della seconda mobilità che si sta svolgendo in presenza nella città di Kicevo in Macedonia del Nord.

Le classi interessate sono le terze, guidate dai docenti D’Adamo, Del Nero e Racciati in connessione con altre tre delegazioni: Romania (capofila), Slovenia e Macedonia del Nord, alla scoperta delle bellezze della città di Kicevo, bellezze che si fanno spazio attraverso la tecnologia moderna che aiuta ad arrivare là dove in questo momento non è possibile. Proprio attraverso gli strumenti di ultima generazione gli alunni hanno potuto visitare il lago e la città di Ohrid, oltre a partecipare ad una simpatica attività di escape room che ha avuto come fine quello di stimolare la loro empatia verso il prossimo.

Il grande lavoro svolto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Sandra Di Gregorio con il suo staff, i colleghi e tutto il opersonale ATA sta portando avanti con successo il lavoro svolto a distanza, e va a loro quindi, il ringraziamento da parte di alunni e docenti coinvolti.