Addio al professor Luigi Pietrocola

Quando se ne va un collega è sempre triste anche scrivere qualche riga di commiato. Sei stato un amico, un punto di riferimento, un prof d'altri tempi e hai saputo ogni giorno trasmetterci gentilezza e ironia.

Ricorderemo sempre le tue barzellette in aula docenti, la tua innata cortesia e la tua perenne disponibilità verso i nostri alunni. Una volta mi hai regalato una tua interessante pubblicazione scientifica, che conservo da allora come un dono prezioso. Eri in pensione da diversi anni, ma oggi all'Itset Palizzi sarà ugualmente un giorno triste.

Caro Luigi Pietrocola , che il sonno ti sia lieve.

Cara Concetta Pietrocola, dolce collega, ti abbraccio con affetto e con la certezza che chi ha conosciuto il tuo papà non lo dimenticherà mai.