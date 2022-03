Il 4, 5 e 6 aprile tre importanti giornate sull'Autismo

A ridosso della Giornata Mondiale della sensibilizzazione dell'Autismo, il 4, 5 e 6 aprile prossimi, tre importanti seminari rivolti ad educatori, genitori, insegnanti e a tutti quelli che vogliono acquisire gli strumenti necessari per confrontarsi con l'Autismo, una realtà che è molto più diffusa si quanto si pensi.

Nella prima giornata a partire dalle ore 17:00, presso la Sala Consiliare di Cupello interverranno la Dott.ssa Giuliana Chioli e la Dott.ssa Mariachiara Del Gianco, rispettivamente Assessori alle politiche sociali di Cupello e Monteodorisio, la Dott.ssa Monica Cabaldo, medico e madre di tre bambini nello spettro dell'Autismo, le Associazioni Asperger Abruzzo con la Presidente Marie Helene Benedetti, l'Anffas con la Presidente Paola Mucciconi e per l'Anisa Abruzzo la Presidente Alessandra Portinari. Nella seconda giornata sempre presso la Sala Consiliare di Cupello a partire dalle ore 15:30, parteciperanno il Dottor Riccardo Alessandrelli, neuropsichiatra infantile per la Asl 2 Abruzzo, la Dott.ssa Tatiana Borrolatto, psicologa esperta Asperger, la Dott.ssa Alessandra Campitelli, psicologa presso il San Stefar centro ADA (Ambulatorio Dedicato per Autismo) e la Prof.ssa Rosanna Di Prizio, referente per l'inclusione dell'I. De Titta di Chieti.

Infine nella terza giornata presso 'Siditotium “Sordello da Goito” di Monteodorisio, a partire dalle 16,30 interverranno il Dottor Tancredi Di Iullo, psicologo dell'età evolutiva della Asl 2 Abruzzo, il Prof. Ettore D'Orazio, membro del gruppo di lavoro per la formazione del personale docente e il Prof. Claudio Monaro, membro Comitato Nazionale per il progetto Sportello Autismo. Le tre giornate verranno moderate dal D.S. dell'I.C. di Monteodorisio, la Prof.ssa Cristina Eusebi.

Si può partecipare in presenza oppure on-line tramite la pagina facebook. Si raccomanda la prenotazione.