Il mondo delle donne, l'incontro a Pollutri

Domenica 27 marzo, presso il salone Azione Cattolica di Pollutri “Marcella Gualtieri”, si è tenuto un incontro-testimonianza sul mondo delle donne presenziato da Carla Zinni, vice sindaco di Casalbordino, l’associazione Lory a Colori che da anni sostiene i pazienti oncologici occupandosi anche di prevenzione e Anna Santoro, responsabile dell’area famiglia e vita dell’Azione Cattolica Arcidiocesi Chieti-Vasto.

Lory a Colori, attiva sul nostro territorio, si occupa di testimoniare, attraverso le storie di donne affette da cancro, il coraggio e la forza di affrontare l’universo di questa malattia dolorosa non solo per il corpo ma anche per l’anima. Si cerca di dare il più piccolo barlume di speranza da donare a chi sta attraversando un momento difficile dovuto non solo alla condizione patologica del momento, ma anche ai segni e alle conseguenze che spesso le terapie lasciano.

L'assessore Carla Zinni in merito all'incontro si è espressa sottolineando di far parte di un partito politico che ha come presidente una donna, e di come le quote rosa siano una risposta sbagliata ad una domanda giusta in un mondo che al momento non ha pari libertà di genere, e di come lei stessa aspiri ad un ambiente, quello politico, senza quote.

Dalla politica al volontariato riportiamo le parole di Monica Marinari, presidentessa di Lory a Colori: “Ho avuto l’onore di vivere un momento speciale nel salone “Marcella Gualtieri” a Pollutri. Sono stata invitata dall’Azione Cattolica, che ringrazio di vero cuore, per raccontare la donna volontaria che sostiene la famiglia oncologica. Una grande emozione essere seduta allo stesso tavolo con due grandi donne Anna Santoro e Carla Zinni. Ringrazio l’Azione Cattolica Pollutri, Francesco e Maria Concetta”.

Ancora una volta il volontariato ha un’energia comunicativa più forte delle istituzioni e questa associazione onlus ha a cuore la prevenzione della malattia, affinché si possa guadagnare tempo nella fase della diagnosi accompagnando la donna nel suo percorso terapeutico-operatorio fino ad arrivare al post operatorio.