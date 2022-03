Riapre l'Hotel Europa al centro di Vasto Marina

Lo storico Hotel Europa, al centro di Vasto Marina, dopo 3 anni di lavori di ristrutturazione ha riaperto ufficialmente le porte grazie a Tonino e Carmine Iannella, imprenditori edili di Torrecuso in provincia di Benevento “ma con la città di Vasto sempre nel cuore”, si evidenzia in una nota.

Con una cerimonia sobria, causa Covid, al taglio del nastro oltre alla famiglia Iannella hanno partecipato il parroco di Santa Maria Stella Maris, Padre Luigi Stivaletta, e il sindaco di Vasto Francesco Menna insieme ad alcuni amministratori della città.

“Abbiamo ‘raccolto’ un hotel storico di Vasto – spiegano i fratelli Iannella- e l’abbiamo rielaborato in chiave attuale, puntando ad offrire spazi di confort assoluto e servizi all’altezza di una clientela esigente. Da quando eravamo piccoli trascorrevamo le vacanze estive a Vasto insieme ai nostri genitori e a nostra sorella Graziella. Ed ancora oggi Vasto è sempre la nostra meta dei mesi caldi con le nostre famiglie. L’Hotel Europa è leggendario – affermano ancora Carmine e Tonino – per tanti anni è stato un punto di riferimento in città, un luogo d’accoglienza, d’incontri, di eventi. Ora lo riproponiamo riqualificato, moderno e al passo coi tempi. È un progetto al quale ci abbiamo sempre creduto fortemente – affermano – . Un investimento che abbiamo portato avanti nonostante il difficile periodo. Questa giornata è per noi un nuovo inizio, un simbolo che racchiude in sé il valore della memoria e l’energia del futuro".

Concludono Carmine e Tonino Iannella : “Puntare su un aspetto imprenditoriale anche a Vasto è stato sempre il nostro sogno… ed è diventato realtà”.