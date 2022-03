La Torcia della Pace della Polizia Penitenziaria arriva a Vasto

E' arrivata a Vasto in mattinata, proveniente dal Molise, la Torcia della Pace della Polizia Penitenziaria.

Un‘iniziativa promossa dalla Casa Circondariale di Opera (Milano), partita il 21 dicembre scorso e che concluderà il suo viaggio di solidarietà e speranza per la penisola domenica 15 maggio in Piazza San Pietro a Roma per l‘Angelus del Papa, sottolineano Giuseppe Merola, coordinatore regionale FP Cgil Abruzzo Molise/Funzioni Centrali, e Nicola Pistilli, dirigente sindacale.

“La Torcia ha attraversato la città con il contributo dei cicloamatori della Polizia Penitenziaria, dei donatori dell'Avis e dei ciclisti del Ciclo Club Vasto. Durante la manifestazione si sono presentati più momenti di vivo riconoscimento, specie i saluti istituzionali del presidente del Tribunale Bruno Giangiacomo e dell’assessore comunale Anna Bosco, nonché la costante vicinanza del funzionario giuridico pedagogico della Casa Lavoro di Vasto Lucio Di Blasio, ai quali la FP Cgil esprime apprezzamento per la loro sensibilità al nostro Corpo”.

La Torcia, accolta nella Chiesa di Santa Maria Maggiore dai componenti della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone, è stata benedetta da Don Andrea Manzone,

“In un panorama geopolitico internazionale così delicato, la Polizia Penitenziaria dimostra un contraddistinto senso civico e morale, con la promozione di attività che promuovono pace e solidarietà tra i popoli - conclude Mirko Manna della FP Cgil nazionale - pur tenendo conto delle ardue precarietà interne che afferiscono il sistema penitenziario".