Gli alunni della 5^ E della Scuola Primaria 'Martella' alla scoperta dei luoghi storici di Vasto

Nella splendida giornata di venerdì 25 marzo, gli alunni della classe 5^ E della Scuola Primaria del plesso Martella, insieme alle loro insegnanti Angelita Napoleone, Teresa D’Adamo e Annelisa Iglio, hanno visitato i luoghi storici della città di Vasto.

La passeggiata “culturale” è iniziata con la visita delle Terme Romane nei pressi della Chiesa di Sant’Antonio con la guida del Fai. Gli studenti con grande entusiasmo ed interesse hanno ascoltato come sono state costruite le Terme e la loro successiva scoperta in seguito agli scavi tra la Chiesa antistante e l’Arena delle Grazie. I ragazzi, stimolati dal racconto, hanno posto molte domande alla guida, venendo a conoscenza del fatto che gli Antichi Romani amavano molto trascorrere le loro vacanze nelle Terme della nostra città, che loro chiamavano col nome romano di Histonium.

L’uscita è proseguita alla scoperta degli altri luoghi storici della città con la guida Antonio Ottaviano, dell’Associazione dei Vigili del fuoco in congedo, associazione che tende a preservare e a far conoscere le bellezze della nostra città. I ragazzi insieme alle docenti hanno visitato la Chiesa di Sant’Antonio, che accoglie il Legno della Croce, il Palazzo Genova Rulli e il cortile interno, dove si può osservare un giardino, che in passato fu un Orto Botanico che era curato dai Frati che un tempo vi risiedevano. Il casato Genova Rulli nacque in seguito all’unione di due famiglie importanti, quella dei Genova e dei Rulli appunto. La famiglia Genova Rulli fece molte opere importanti per la nostra città, realizzò un orfanotrofio e riconsacrò la Chiesa di Santa Filomena. Gli alunni poi hanno visitato la Chiesa di San Teodoro Martire che per la cronaca fu il primo Patrono di Vasto, lasciando il “posto” successivamente a san Michele che secondo i fedeli liberò Vasto da una terribile peste.

Noi docenti insieme alla classe abbiamo avuto la possibilità di entrare nella Chiesa della Trinità, una delle chiese più antiche di Vasto e nella Torre di Diomede, che in principio fu luogo di difesa della città e successivamente divenne un mattatoio.

La passeggiata storica si è conclusa con la visita della Chiesa del Carmine e la Chiesa di Santa Maria Maggiore tra le chiese più belle e suggestive di Vasto. Entrambe le chiese contengono molte opere di pregio, dal grande valore artistico e religioso. Nella Chiesa di Santa Maria Maggiore non poteva mancare la visita nella Cappella della Sacra Spina e nella Cripta di San Cesario. Quest’ultimo, in passato, ha avuto un ruolo cruciale nella difesa della nostra città da catastrofici terremoti.

È stata un’esperienza molto bella ed istruttiva che ha coinvolto positivamente studenti ed insegnanti, e allo stesso tempo ci ha insegnato che è importante conoscere le proprie origini perché solo così si possono apprezzare e salvaguardare le bellezze storiche della propria città.