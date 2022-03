XXVII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Ieri 21 marzo, in onore della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si è tenuta la manifestazione in Piazza Benincarlò a Cupello, con la partecipazione della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale aderente alla rete di “Libera”.

La manifestazione nazionale è stata svolta a Napoli e contemporaneamente in alcune piazze d’Italia, Europa, Africa, America Latina, con l’esercizio di leggere più di 1500 nomi di vittime innocenti delle mafie presso la Scalinata della Libertà chiamata “Liberi di scegliere”, realizzata stesso dai bambini della scuola nel 2020, in collaborazione con il Comune di Cupello. Non solo si è fatto sì che i bambini partecipassero attivamente al progetto attraverso quest’opera di street art, ma è stato rivalutato anche un luogo sottoposto in passato ad atti vandalici.

Gli alunni dai 3 ai 6 anni, attraverso la Scalinata della Libertà, integrando con percorsi didattici specifici riceveranno un insegnamento per diventare cittadini consapevoli ed attivi contro gli orribili atti perpetrati dalla mafia e quindi si auspica ad un’educazione civile che li spingerà ad essere sostenitori della legalità.

A leggere magistralmente uno per uno i nome c’era Giuliana Antenucci con l’aiuto di Silvia Tufano e Rossana Avolio, il parroco Don Nicola Florio che ha invitato tutti i presenti alla preghiera con discorso introduttivo sulla differenza tra bene e male, ed infine presenti anche la Sindaca Graziana Di Florio, l’Assessore alle Politiche Sociali e Servizi per la Salute Giuliana Chioli ed il presidente del consiglio comunale Filippo D’Angelo.