L’Istituto Omnicomprensivo di Gissi al lavoro per Giornate di Primavera FAI

C’è grande fermento all’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi. I prossimi 26 e 27 marzo le Giornate di Primavera del FAI vedranno protagonisti, per il Vastese, i piccoli centri di Furci, San Buono e Liscia, in cui insistono alcune dei suoi plessi scolastici.

La Scuola ha accolto con entusiasmo l’invito della Delegazione FAI di Vasto, coordinato dalla Dott.ssa Maria Rosaria Pacilli, a collaborare alla realizzazione dell’importante evento che consentirà di dare visibilità ad alcuni centri dell’entroterra, sconosciuti ai più, ma scrigni di tesori storici, culturali, artistici, ambientali e di valori umani profondi e solidi.

Gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie dei tre paesi e gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico di Gissi accoglieranno, da giovani “ciceroni”, insieme ai volontari del FAI, agli Enti Locali, alle Associazioni del territorio, i visitatori, cercando di rendere piacevole e significativa l’esperienza della visita dei piccoli borghi, delle realtà religiose e civili, di alcuni percorsi naturalistici, con un occhio attento alle tradizioni centenarie da essi custoditi. Per gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno dell’I.T.E. di Gissi le giornate rappresenteranno anche una bella occasione, coinvolgente ed emozionante, per ampliare i propri percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. L’Istituto “Spataro”, ha infatti, sottoscritto con il FAI una convenzione a tale scopo.

Alunne e alunni, insieme ai loro docenti, lavorano alacremente per la buona riuscita dell’iniziativa, con il consueto spirito di servizio al territorio tante volte messo in campo nei progetti di Service Learning che uniscono obiettivi di servizio ed obiettivi di apprendimento. E’ la scuola che, ancora una volta, dilata le sue pareti estendendo i propri spazi all’esterno, fino a coinvolgere l’intero territorio di appartenenza.

Vi aspettiamo numerosi il 26 e il 27 marzo a Furci, San Buono e al Santuario di San Michele di Liscia!