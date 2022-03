Zeppole, il dolce tradizionale della festa del papÃ 

Le zeppole, il dolce tipico della festa del papà, in realtà ha una tradizione che risale all'antica Roma, infatti, venivano consumate in questo periodo dell'anno. Poi la traduzione si è diffusa soprattutto nelle regioni del Sud, in particolare in Campania, e lo si è abbinato alla festa del papà.

Anche noi vastesi, siamo legati a questo dolce; se anni fa veniva consumato proprio per omaggiare San Giuseppe, col progresso le zeppole sono gustate tutto l'anno. Ma adesso vediamo un po' come sono fatte, si tratta di un bignè piuttosto grande, cotto al forno o fritto per i più golosi, con una ricca crema pasticcera e con sopra una ciliegia o un'amarena sciroppata.