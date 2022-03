Vaccinazioni a Lanciano per i profughi ucraini, servizio di accompagnamento gratuito della Protezione Civile Vasto

In merito agli adempimenti sanitari che i profughi ucraini devono assolvere immediatamente dopo la dichiarazione di presenza sul territorio rilasciata al Commissariato di P.S., il sindaco di Vasto, Francesco Menna, informa che nel giorno di venerdì il Gruppo comunale della Protezione Civile, coordinato dal responsabile Eustachio Frangione, provvederà ad accompagnarli presso il Centro vaccinale di Lanciano.

Gli utenti dovranno presentarsi presso la sede della Protezione Civile in via dei Conti Ricci, area terminal bus, alle ore 8.

“Un servizio necessario - chiariscono il sindaco Menna e l’assessore all’Inclusione, Nicola Della Gatta - per consentire sia ai profughi di ottemperare alle disposizioni in materia sanitaria, dopo che la Asl, almeno per questa fase iniziale dell’emergenza, non ha disposto la fruibilità dei servizi presso l’Hub vaccinale di via San Domenico Savio, sia alle famiglie vastesi di garantire una ospitalità serena. Abbiamo rappresentato alla direzione generale l’assoluta necessità di rivedere tale decisione, al fine di alleviare la già drammatica situazione di persone che, fuggite dal conflitto, dovrebbero autonomamente raggiungere i siti di Chieti e Lanciano. La nostra Protezione Civile, con il grande spirito di servizio che la contraddistingue, si farà carico anche di questo ulteriore gesto di solidarietà”.