'La Conchiglia', sabato s'inaugura la sede di Via Valloncello

"Siamo lieti di annunciare alla cittadinanza tutta l’inaugurazione della nuova sede de la “Conchiglia ETS”, a Vasto, in via Valloncello 14-16, sabato 19 marzo prossimo alle ore 17.”

E’ questo il messaggio di Mariella Alessandrini, presidente del sodalizio, che con soddisfazione e fierezza comunica l’apertura della nuova sede sociale, dove avranno luogo già da lunedì 21 marzo tutte le attività che costellano l’azione dell’associazione.

“Non sarà una festa – specifica Mariella – il momento bellicoso e il momento pandemico non ce lo consentono. Sarà invece, un momento d’incontro tra i soci, i volontari, i cittadini, quale slancio per una ripartenza con l’ardore di voler fare di più, sempre nell’ottica della condivisione, dei positivi intrecci collaborativi finalizzati al raggiungimento del bene e del benessere dei nostri soci, siano essi pazienti e non. Il giorno dell’inaugurazione, che inizierà con la benedizione, non è casuale, ma scelto nel giorno di San Giuseppe Lavoratore, per richiamarci al fatto che solo lavorando e collaborando, pazientemente, si ottengono risultati, e parimenti il 21 marzo, giorno di inizio della primavera, come inizio delle attività nella nuova sede, sta a significare un nuovo inizio, in un nuovo luogo, a disposizione di tutti i soci, in un modo nuovo, innovato e innovativo.

L’evento verrà svolto nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19. E’ obbligatorio l’uso della mascherina FFp2 e il possesso del Green Pass".