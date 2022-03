Variante alla Statale 16, le osservazioni al progetto 'sotto la lente'

C’erano anche due funzionari Anas all’incontro del tavolo tecnico-costituzionale convocato dal sindaco Francesco Menna nell’aula consiliare del Comune di Vasto per discutere delle ipotesi progettuali della relative alla variante alla Statale 16.

L’ingegner Claudio Bucci e Gabriele Coda della struttura territoriale Abruzzo e Molise hanno ascoltato in silenzio tutti gli interventi senza mai prendere la parola.

"Abbiamo partecipato a questo incontro in vece di ascoltatori, per tenere conto delle osservazioni che sono state fatte dei partecipanti”, ha commentato l’ingegnere Bucci alla fine dell’incontro, “quello che abbiamo trasmesso come Anas è un progetto tecnico di fattibilità economica, su cui acquisire i pareri in fase di conferenza di servizi preliminare in programma il 6 aprile. Siamo in una fase di acquisizione dei pareri preliminari, per cui”, ha detto ancora Bucci, “abbiamo richiesto alla Regione la convocazione di una apposita conferenza dei servizi. Non siamo ancora in una fase decisoria. Abbiamo sviluppato una serie di alternative al tracciato sulla base delle esigenze che erano state prospettate. In sede di conferenza acquisiremo i pareri”, conclude l’ingegner Bucci.

Il tavolo istituzionale convocato dal sindaco Menna ha registrato una massiccia partecipazione. L’obiettivo è fare squadra per condividere un ipotesi progettuale funzionale e non impattante dal punto di vista paesaggistico e ambientale.