'Piccoli operatori di pace', scuole del territorio coinvolte

Crescono i “piccoli operatori di pace” come piace definirli alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) , gli alunni delle scuole aderenti del comprensorio del Vastese, che invocano la cessazione della guerra, poiché costretti dal 24 febbraio, ad assistere allo scontro Russia - Ucraina.

Sono stati invitati a parlare di un argomento che non dovrebbe esser proprio della loro giovane età: la guerra. Si è prepotentemente insidiata nelle nostre case attraverso tv, tablet, pc, mostrandoci non cieli azzurri e ricolmi di arcobaleni, ma bensì cieli grigi, inondati da scie di forme geometriche causate dai missili, che si vanno a schiantare sui civili, esseri umani come noi: mamme, padri, bambini. E allora ecco che la FISM ha pensato bene non solo di limitarsi a spiegare cose stesse accadendo a bambini come loro che vivono in un altro lembo di Paese, ma di educarli alla mentalità di una guerra sbagliata, qualsiasi siano i suoi interessi, di fornire strumenti didattici per estirpare la crudeltà ed integrare valori come la dignità, il rispetto per se stessi, l’accoglienza, la gratitudine.

Riportiamo una nota ufficiale del comunicato rivolto a tutte le scuole della rete FISM Nazionale, ed in particolare quelle della rete del territorio: “Anche la Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne che conta circa nove mila realtà educative e frequentate da quasi mezzo milione di bambini ed oltre quaranta mila persone fra educatori e addetti, non resta indifferente davanti al dramma del nuovo conflitto del quale il Pontefice, leader politici, nonché le piazze di tutto il mondo, chiedono a gran voce l’immediata cessazione. Così l’ufficio di Presidenza Fism, riunitosi appositamente nelle ultime ore, ha mobilitato tutte le scuole associate, affinché trascorrano la giornata del 2 marzo, mercoledì delle ceneri, secondo le indicazioni di Papa Francesco. […] Mentre nella stessa giornata, nelle scuole dell’infanzia, i piccoli, verranno coinvolti in un momento di riflessione e preghiera, in attività come la costruzione di un simbolo di pace: tutto in un quadro di condivisione con le famiglie e il territorio”.

Le scuole coinvolte, oltre la Parrocchiale di Cupello, nello specifico sono:

Bambin Gesù - Pollutri

Bimbo 2000 - San Salvo

Il Mondo che Vorrei - San Salvo

Regina Elena - Casalbordino

Caduti di guerra - Gissi

Ambrogio Sbrocco - Castiglione M.M.

De Cecco - Fara San Martino

Il Mondo del Bambino - Vasto

Madonna dell’Asilo - Vasto

Il Girotondo - Vasto

La Stella - Vasto

Bianconiglio – Vasto

Qui sotto un video con tutti i lavori svolti dai piccoli alunni di tutte le scuole sopracitate.