Emozione e passione possono avere voce, Valsinello.net

Le note del clarinetto del giovanissimo artista Vincenzo Ricciardi e l’intensa e coinvolgente lettura poetica di Giuliana Antenucci sono state ieri pomeriggio il miglior inizio possibile per la presentazione di Valsinello.net presso la sala consiliare del Comune di Cupello. Un momento emozionante e toccante, vibrante, sensazioni e sentimenti che hanno accompagnato tutto l’evento. In cui sono state ricordate importanti riflessioni e la testimonianza viva di Cesare Pavese e Giorgio La Pira, persone che hanno fatto la storia di un’attualità e di una passione civile e sociale faro nei nostri tempi.

Tante le riflessioni, le testimonianze, i contenuti condivisi da chi è intervenuto. Tutte con un filo rosso fondamentale: la necessità di dare voce ai nostri territori, di valorizzarne con emozione, passione, ascolto attento le radici, le ricchezze, le sue innumerevoli storie. Troppo spesso, ancor di più negli incerti tempi odierni, ci si concentra su temi e notizie nazionali ed internazionali, su quel che accade “in alto”. Ma la storia, la vera storia, quella concreta e incarnata, come abbiamo sottolineato durante la presentazione, non la si scrive “in alto” ma nel quotidiano delle comunità, dei luoghi, nelle storie che possono apparire micro, piccole, ed invece sono il motore di una società. A queste storie Valsinello si rivolge, a queste voci, alla cultura profonda e ricca del nostro territorio. Speciale e articolato, dal mare fino agli appennini, tutto in un lembo d’Abruzzo spesso dimenticato e sottovalutato e che invece ha tantissimo da raccontare e trasmettere.

In queste prime settimane abbiamo cercato già di porci in ascolto, di cercare e ricercare, con costanza e dedizione sui temi più diversi: la quotidianità delle previsioni meteo e delle storie dei Santi, con l’attenzione solidale verso il popolo ucraino e le tantissime iniziative culturali, sociali, sportive e tanto altro. La cultura, anima e motore delle comunità, ha unito i vari interventi, l’importanza di raccontarla e valorizzarla, di non considerare i nostri comuni solo un agglomerato di case e chiese ma comunità vive, profonde, radicate. Lo hanno sottolineato anche i vari interventi istituzionali, orgogliosi di poter condividere la nascita di un nuovo giornale online e pronti a fornire spunti, riflessioni, a condividere un percorso importante per e con le nostre comunità. Per un saluto e un contributo importante al comune cammino sono intervenuti l’assessore di Cupello Giuliana Chioli, il consigliere comunale di Cupello e della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio, la sindaca di Cupello Graziana Di Florio, la sindaca di Monteodorisio Catia Di Fabio, la presidente del consiglio comunale di Casalbordino Alessandra D’Aurizio, il sindaco di Scerni Daniele Carlucci e l’assessore di Pollutri Antonio Di Martino.

L’incontro fecondo tra passato e futuro, tra la storia e un avvenire tutto da raccontare, testimonianze di giornalismo vissuto sul campo e nelle pieghe della storia della nostra società e lo sguardo su quel che sarà, ha animato gli interventi di Nicola D’Adamo e Luigi Cinquina per Assostampa e Giuseppe Galasso per l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo e dei nostri editori Antonio Cilli e Francesco Spina, visibilmente emozionati e commossi.

“Dar voce al proprio luogo significa prima di tutto rendersi conto che ogni luogo ha qualcosa da dire, da raccontare – ha sottolineato Donatella Zappitelli, intervenuta durante la presentazione, in un recente articolo su Cittanet - nel momento in cui il concetto di globalizzazione corre così tanto da rischiare di inglobare queste differenze, che sono soprattutto ricchezze, allora l’atto più deciso che si possa fare è quello di piantarsi a terra, nutrire le radici e raccontare quelle meraviglie uniche e irripetibili che ogni comunità possiede”. Parafrasando un grande maestro di giornalismo (ucciso dalla mafia, ancor più importante da ricordare a pochi giorni dalla Giornata della memoria e dell’impegno antimafia) Pippo Fava è lo spirito di Cittanet e del nostro giornale. Una sfida e un impegno che abbiamo condiviso, condividiamo e condivideremo con le nostre comunità.

Foto di Lino D’Avino.

Qui il video integrale dell'evento