Rete 'Net School For Peace', flash mob alla Nuova Direzione Didattica

Grande partecipazione nei plessi dell’Infanzia e Primaria della Nuova Direzione Didattica Vasto per il Flash Mob organizzato venerdì 11 marzo, aderendo all’iniziativa “Diamo una mano alla pace” promossa dalla rete Net School For Peace.

“I bambini hanno ancora una volta stupito per la loro partecipazione”, commenta il dirigente scolastico prof.ssa Concetta Delle Donne, “emozionando tutti”. La scuola dell’infanzia Aniello Polsi ha fatto un gesto simbolico lanciando “bombe di semi”.

I docenti della Nuova Direzione Didattica hanno voluto creare un momento di riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni in Ucraina, un momento di sentito raccoglimento per esprimere lo sdegno verso un conflitto militare crudele e atroce.

Tutti hanno partecipato ad un vero "flash mob" contemporaneamente. Il brano di John Lennon "Give peace a chance" cantato insieme è stato un vero inno alla pace, che ha creato grande emozione e spirito di squadra.

Video del flash mob: https://fb.watch/bIkj6dr1-Q/