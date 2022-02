Dal 21 al 25 febbraio Mobilità online Erasmus per i ragazzi della primaria “Spataro” di Vasto

Continua il progetto Erasmus + per la scuola primaria, che vede proprio la Scuola Primaria “G. Spataro” come capofila: KA229 – School Exchange Partnerships “Coesistenza, rispetto e cooperazione. Dal 21 al 25 febbraio 2022 le quarte e le quinte della scuola primaria “G. Spataro” IC1 di Vasto, avranno modo di scambiare attività e esperienze con altri compagni delle scuole Scoala Gimnaziala Anton Pann Romania, Tacirler Egitim Vakfi Ilokokulu Turkey, Klaipedos Eduardo Balsio menu gimnazija Lithuania e Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto Portugal. Sarà la Turchia ad organizzare le attività di questa settimana, ogni giorno ci saranno due collegamenti e poi nel pomeriggio i ragazzi vastesi si incontreranno su Classroom per le attività preparatorie.

Il tema di questa mobilità sarà quella di approfondire le usanze e le celebrità dei vari paesi, con attività laboratoriali di varie discipline: scienze, storia, arte, sport e musica.

Grande emozione da parte dei ragazzi di tutte queste scuole e dei loro docenti: sarà un’occasione per conoscere i personaggi celebri di ogni stato, approfondire i propri, mettendosi alla prova con la lingua inglese.

Le cinque scuole coinvolte nel progetto stanno inoltre valutando la possibilità di fare mobilità in presenza a Marzo con il Portogallo e a Maggio con la Lituania.