Stadio Aragona, possibile la riapertura parziale al pubblico

Ringraziamo la Commissione di Vigilanza e l’Amministrazione comunale per il dialogo aperto e costruttivo teso alla riapertura parziale dello Stadio Aragona di Vasto”.

Lo dichiara Luigi Salvatorelli, vice presidente della Vastese Calcio, al termine dell’incontro tenutosi stamane con la Commissione la quale ha accolto la richiesta avanzata dalla società di riapertura parziale previa però presentazione della Scia (Segnalazione del certificato di inizio attività) e l’asseverazione da parte di un tecnico.

“Da parte dell’Amministrazione comunale abbiamo ricevuto piena ed ampia disponibilità ed operosità a riguardo. Noi, dal canto nostro, faremo quanto richiesto, per rivedere così i nostri tifosi sugli spalti seppur in numero ridotto“, prosegue Salvatorelli che sottolinea che per la riapertura totale al pubblico dello Stadio bisognerà attendere la fine completa dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza.