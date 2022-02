'No' alla Variante alla Statale 16 con galleria e viadotto sotto il costone orientale di Vasto

Variante alla Strada Statale 16 Adriatica: si chiede, in tempi brevi, un incontro con i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, dell’Anas e della Regione Abruzzo.

L'obiettivo è "verificare l’iter procedurale di un progetto di variante che consenta il decongestionamento del litorale vastese nel suo complesso dal traffico pesante, determinando benefici per la porzione di territorio cittadino maggiormente caratterizzata per la bellezza naturale e radicamento di un sistema turistico qualificato. Il punto all’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità durante la riunione del Consiglio comunale", si evidenzia in una nota diramata da palazzo di città.

E’ stata ribadita la non condivisione di alcuna soluzione ambientale impattante ed in particolare la non condivisione di alcun intervento che interessi il costone orientale di Vasto mediante gallerie o sopraelevazioni.

“Sono soddisfatto del voto unanime del Consiglio Comunale - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – e lo sarò ancor di più quando la città saprà quali progetti si stanno elaborando e, soprattutto, se si realizzerà una variante che sia condivisa da tutta la città”.