Lino D'Avino interpreta "Io sì/Seen" di Laura Pausini

L’artista Lino D’Avino, per augurare a tutti un buon San Valentino, fa un omaggio alla Pausini per aver raggiunto l’apice della sua carriera con la nomination all’Oscar. Con le immagini del suo video ripercorre la carriera della famosissima cantante fin dalla prima vittoria a Sanremo con “La Solitudine”.

Lino D’Avino interpreta “Io sì/Seen”, pubblicato nel 2020 e che ha fatto parte della colonna sonora del film “La vita davanti a sé” con Sophia Loren. È la prima canzone non in lingua inglese ad aver vinto un Golden Globe, un Satellite Award, la prima canzone in italiano ad essere nominata ai Premi Oscar e la decima canzone della storia non in lingua inglese nominata agli Oscar.

Il testo della versione italiana è stato scritto da Laura Pausini e Niccolò Agliardi, mentre il testo e la musica nella versione originale sono stati composti dalla compositrice statunitense Diane Warren e accompagna il film in tutte le versioni internazionali in lingua italiana.

Testo

Quando tu finisci le parole

Sto qui

Sto qui

Forse a te ne servono due sole

Sto qui

Sto qui

Quando impari a sopravvivere

E accetti l'impossibile

Nessuno ci crede, io sì

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi

Se mi vuoi sono qui

Nessuno ti sente, ma io sì

Quando tu non sai più dove andare

Sto qui

Sto qui

Scappi via o alzi le barriere

Sto qui

Sto qui

Quando essere invisibile

È peggio che non vivere

Nessuno ti vede

Io sì

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi, se mi vuoi

Sono qui

Nessuno ti vede, ma io sì

Chi si ama lo sa

Serve incanto e realtà

A volte basta quello che c'è

La vita davanti a sé

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi

Se mi vuoi

Sono qui

Nessuno ti vede, io sì

Nessuno ci crede, ma io sì