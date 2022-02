Hotel Sabrina a Vasto Marina, demolizione al via

Demolizione al via per l'ex Hotel Sabrina di Vasto Marina. Al suo posto un sorgerà un complesso residenziale.

Iniziati i lavori nell'ambito delo progetto di “rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente”, che prevede l’abbattimento dell’ex albergo con annessa discoteca, l'indimenticabile 'Piccolo Mondo', e la realizzazione di due corpi di fabbrica per residenze, ognuno dei quali con 24 appartamenti, di cui 12 a piano terra ed altrettanti al primo livello.

"Con la demolizione dell’Hotel Sabrina, costruito negli anni Settanta e diventato l’emblema del turismo a Vasto - scriveva in un articolo di fine dicembre Anna Bontempo, sul quotidiano Il Centro -, non scompare solo l’ennesima struttura ricettiva della Marina, ma va via anche un pezzo di storia. Chi è più avanti negli anni ricorda che proprio in quell’albergo trascorreva le ferie Remo Gaspari, scomparso il 19 luglio 2011 all’età di 90 anni. 'Vacanze' per modo di dire visto che il pluriministro di Gissi riceveva cittadini e amministratori dell’epoca sulla terrazza dell’Hotel Sabrina, annotando scrupolosamente le tante richieste su un’agenda. Ogni estate la processione si ripeteva e aveva come meta l’ombrellone dell’uomo più potente d’Abruzzo. E se quell’albergo divenne tanto famoso, lo si deve anche le presenze estive di Gaspari, oltre che hai capacità imprenditoriale dei proprietari, fra i primi a intuire le enormi potenzialità turistiche della località adriatica".

I lavori di demolizione sono iniziati nella parte lato mare, che fiancheggia la pista ciclabile e pedonale che unisce le Marine di Vasto e San Salvo.

"L’Hotel Sabrina - ancora Anna Bontempo sul Centro - non è che l’ennesimo albergo che viene demolito per far posto a nuovi residence. Nel giro di tredici anni la città ha perso ben quattro strutture alberghiere, alcune delle quali sono state trasformate in complessi residenziali o centri per anziani. E’ il caso dell’Hotel Panoramic vicino alla villa comunale, dell’Hotel Baiocco alla Marina e dell’Hotel Palizzi in pieno centro. I primi due sono crollati sotto i colpi delle ruspe per far posto a nuovi residence, mentre il terzo è stato riconvertito e residenza sanitaria per anziani".