Radere piante definite infestanti? Sarebbero vegetazione naturale e protetta

Jova Beach Party, l’evento saltato nel 2019 sulla spiaggia di Vasto Marina è tornato in programma per agosto di quest’anno. Con l’auspicio che l’epilogo possa essere diverso, e questa volta positivo, si torna a discutere degli interventi necessari. Le criticità sul tavolo appaiono essere le stesse di tre anni fa, finite al centro di uno scontro tra l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Menna e la prefettura. Traffico e parcheggi in primis. Oltre la collocazione: anche quest’anno secondo alcune fonti l’area prescelta potrebbe essere Fosso Marino.

Se l’area designata sarà Fosso Marino è la domanda posta nelle scorse ore anche dalla Stazione Ornitologica Abruzzese. Quesito dell’associazione ambientalista legato al progetto di intervento proposto dal Comune di Vasto. Lavori di manutenzione ordinaria e riqualificazione ambientale, il cui progetto è stato recentemente approvato dalla Giunta Comunale, di “estrema urgenza” che non sono più rinviabili ha affermato il sindaco Menna e che saranno realizzati grazie ad un contributo regionale di 90.000 euro.

Nel progetto, l’attacco della SOA, si fa riferimento a “piante di Fosso Marino infestanti e da radere al suolo con mezzi meccanici”. Che sono, invece, secondo la relazione del presidente dell’associazione Massimo Pellegrini (laureato in scienze naturali e autore di decine di pubblicazioni scientifiche) “la vegetazione naturale del luogo”. Tra cui “ginestrino delle spiagge e cannuccia palustre, utile pure per la fitodepurazione” in un “sito di riproduzione e rifugio di specie rarissime come Fratino e Anguilla, quest'ultima a rischio critico secondo l'IUCN”.

Il Piano Demaniale Marittimo, dichiara Pellegrini, destina l’area ad una rinaturalizzazione. “Che dire poi delle affermazioni usate nel progetto per giustificare l'opera, in cui si sostiene che Fosso Marino non riesce a sfociare in mare quando invece l'acqua scorre tranquillamente come mostrano le foto da noi raccolte ieri?” aggiunge Pellegrini secondo cui se fosse confermato che la tappa vastese del Jova Beach Party è prevista a Fosso Marino “sarebbe solo l'ennesima dimostrazione dell'insostenibilità di quell'evento dal punto di vista naturalistico”.