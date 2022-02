Aldo D'Ambrosio nuovo segretario generale del Comune di Vasto

Il dott. Aldo D’Ambrosio è il nuovo segretario generale del Comune di Vasto.

La nomina è avvenuta ieri, 1° febbraio, con decreto emanato dal sindaco, Francesco Menna.

D’Ambrosio, 54 anni, campano d’origine, è laureato in Giurisprudenza e, dal 2014, ricopre lo stesso ruolo al Comune di San Salvo dove dovrebbe rimanere in servizio almeno fino al prossimo periodo elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale.

“Auguro buon lavoro al nuovo segretario Aldo D’Ambrosio - ha dichiarato il sindaco Menna - tanti sono gli impegni che ci attendono su cui dobbiamo confrontarci. Sono sicuro che la nostra collaborazione sarà foriera di ottimi risultati nell’interesse della cittadinanza".

D'Ambrosio, al Comune di Vasto, ha prenso il posto dell'ex segretario Anna Lucia Mascioletti.