Concentramento nazionale a Scerni per le ragazze di A2 del Tennistavolo Vasto

Una domenica di grande sport quella prevista presso il Palazzetto dello sport di Scerni nella giornata del 6 febbraio.

Si terrà il 4° Concentramento del Campionato Italiano a Squadre Femminile di tennistavolo di Serie A2. Compagini provenienti da 6 regioni Italiane si sfideranno a colpi di Top Spin per la conquista dei play off che determineranno il passaggio in A1.

Una tra le pretendenti è la compagine del Tennistavolo Vasto che per l’occasione affronterà le due gare in calendario contro l’Eureka Roma in mattinata dalle ore 11 e, nel primo pomeriggio, contro la formazione del Tennistavolo Norbello a partire dalle 14. Nella giornata è prevista anche la partita di recupero tra le beniamine locali ed il P.G. Frassati Napoli, gara rinviata lo scorso 14 novembre per positività di un’atleta del team.

Singolare che il Concentramento sia organizzato dalla squadra locale del TT Vasto ma che lo stesso venga disputato in altra località per quanto prossima alla cittadina vastese.

Al riguardo ci giunge dalla dirigenza del sodalizio vastese la nota che di seguito riportiamo: “Sappiamo che può apparire quanto meno anomala questa situazione che per lo più è stata determinata dalla carenza di strutture omologabili per il caso specifico nel comune vastese. Lo scorso anno il Palazzetto ‘Ex Salesiani’ si prestò perfettamente ad ospitare un analogo concentramento, cosa che fu anche recensita anche su importanti quotidiani nazionali quali, il ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’. Ad oggi quella struttura, adibita a Centro Vaccinale, non può essere resa disponibile per lo scopo a noi necessario. Per altri versi, già nel recentissimo passato, il Comune di Scerni ha avuto modo di ospitare con grande entusiasmo una nostra manifestazione durante la quale ci siamo sentiti accolti e desiderati e per questo riteniamo corretto ringraziare sia l’Amministrazione Comunale che la locale Associazione Sportiva 4 Colli. L’impianto sportivo scernese presentava i requisiti federali richiesti e necessari ad ospitare tale evento e quindi ci è sembrato un naturale passaggio quello di chiedere a loro se ci fosse la volontà di accogliere questa importante giornata di sport”.

C’è anche da dire – evidenzia in aggiunta il Consiglio Direttivo del Tennistavolo Vasto – che è in atto “un’importante trattativa con l’Amministrazione di Vasto per realizzare nel Comune una struttura più volte annunciata, da adibire a Centro Federale Fitet anche se questo accordo di Programma sta subendo eccessive lungaggini che certamente non favoriscono né le attività del club, né tantomeno depongono nel senso di una auspicabile trasparenza nei rapporti. Inutile riaffermare che un Centro Federale, di qualsiasi disciplina sportiva, rappresenti una grande risorsa per tutto un territorio, grande almeno quanto la difficoltà di ottenerne uno da parte di qualsiasi Federazione sportiva. Proprio per questo abbiamo difficoltà a comprendere il perché dei pesanti rallentamenti relativi alla nostra richiesta che è tra l’altro improntata alla massima trasparenza ed ancorata a canoni più rigidi di evidenza pubblica.

Ci auguriamo nel prossimo futuro che l’Amministrazione vastese voglia segnare un cambio di passo nella gestione delle procedure di affidamento al fine di dotare la Città di un importante strumento di promozione e di turismo sportivo ed anche premiare così gli sforzi che da circa 10 anni la nostra Associazione, che porta il nome di Vasto in giro per l’Italia, compie per i ragazzi della città”.

L’ingresso al pubblico – comunica infine il sodalizio vastese – è gratuito e previsto esclusivamente dietro presentazione del super green pass e contingentato fino alla capienza sostenibile dalla struttura secondo i parametri anti Covid.