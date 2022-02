A Cupello una “due giorni” di vaccinazioni anti Covid

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Al via, stamattina, la seconda delle due giornate dedicate all’Open Day Vaccinazioni Covid-19 previsto a Cupello per il 31 gennaio e il 1 febbraio, dalle ore 8:30 alle ore 17.

Ieri, prezzo gli spazi di Palazzo Marchione, sede del Comune, circa 300 tra adulti e bambini hanno atteso in fila pazientemente il proprio turno per sottoporsi al vaccino. Ad accoglierli il personale sanitario specializzato e i volontari della Protezione Civile Modavi Cupello.

Ottimi i numeri raggiunti, si spera di replicare oggi nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Coloro che hanno effettuato la prenotazione devono presentarsi presso il Municipio muniti di tesserino sanitario e della modulistica necessaria, disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cupello (https://www.comunedicupello.it/news/2022/01/open-day-vaccinazioni-covid-19-31-gennaio-e-1-febbraio-2022-dalle-ore-8-30-alle-ore-17-00/) e presso gli uffici comunali (fascicolo vaccinale, da utilizzare nel caso in cui si debba ricevere la prima e/o la seconda dose; consenso informato minori, da utilizzare in aggiunta al Mod. 1; modulo dose addizionale booster, da utilizzare per la terza dose).