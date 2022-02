Meteo Abruzzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi martedì 1 febbraio generali condizioni cielo poco nuvoloso sull’Abruzzo con assenza di piogge.

A Vasto previste precipitazioni in mattinata, nubi sparse al pomeriggio e cielo sereno alla sera. Temperature minime comprese tra 4° e 5°C, massime tra 8° e 9°C. I Venti da Nord saranno forti per gran parte della giornata sfiorando i 54 km/h, in serata più moderati.