Luigi Murolo ricorda gli ebrei nel campo di internamento di Istonio Marina

Nel Giorno della Memoria, non si può non ricordare il Campo di Internamento di Istonio Marina. Di seguito la testimonianza dello storico Luigi Murolo.

"Il 1° novembre 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel corso della sua 42ª riunione plenaria, fissa al 27 gennaio la data per la celebrazione del «Giorno della memoria». La ragione di questa scelta sta nella liberazione del campo di lavoro di Auschwitz ad opera dell’Armata Rossa sovietica nel corso della offensiva Vistola-Oder verso la Germania. Va ricordato, però, che, con legge 20 luglio 2000 n. 211, la Repubblica Italiana aveva stabilito nello stesso giorno e con le stesse motivazioni la celebrazione di quella liberazione. Sono 22 anni, insomma, che l’Italia ha aperto in autonomia, di là dai successivi riconoscimenti internazionali, i cancelli della «ricordanza».

Ed è proprio di questa esplorazione che intendo parlare. Non dei grandi temi della storia generale. Ma di quelli “particolari” che consentono di cogliere il nesso indissolubile che hanno reso gli stessi luoghi minuscoli della Terra partecipi della immane tragedia collettiva.

Penso, ad esempio, al fatto di aver avuto nell'amministrazione della città un personaggio cui lo Yad Vashem ha riconosciuto la massima onorificenza di “Giusto tra le Nazioni”. E non mi riferisco a un amministratore pubblico. Ma spirituale. Al vescovo di Vasto, Vincenzo Fagiolo, l’unico presule ad aver ottenuto per due anni (1982-1984) il titolo specifico di vescovo della città.

No. Non era un resistente attivo. Ma un giovane presbitero che, nella Roma occupata dai nazisti, si preoccupava “materialmente” della salvezza degli ebrei in un territorio che Kesserling aveva dichiarato sottoposto al codice tedesco di guerra. Di un prelato organizzatore dell’accoglienza clandestina degli ebrei nei conventi e nelle strutture ecclesiastiche, segnatamente nel seminario romano del Laterano e tra i francescani. A ricordarne l’operato è stato Michael Tagliacozzo, uno dei massimi storici della Shoa. Di un “Giusto tra le Nazioni” che ha ottenuto il riconoscimento nel 1985 e che non mi pare abbia trovato ospitalità memoriale nella città in cui ha amministrato la giurisdizione diocesana. Che posso dire! Da laico convinto quale sono mi permetto di ricordare quel passo del «Libro di Isaia» (56, 5) che recita: «Io tra le mura della mia Casa gli darò Mano e nome («yad vaShem») […] un nome eterno che mai sarà reciso». Per una ragione. Che, di quella solenne eternità biblica per un “Giusto tra le Nazioni”, non mi pare ci sia traccia nella città in cui il Pastore ha operato (salvo un mio precedente intervento e un altro di Lino Spadaccini, anche quello ignorato dalle istituzioni). Soprattutto nel “Giorno della memoria” che, proprio nella liberazione degli ebrei da Auschwitz, ha il suo fondamento.

Ma solo di questo si può parlare? In effetti, tutti conoscono la vicenda del campo di concentramento di Istonio Marina. Per campo di concentramento non è da intendere il campo di sterminio, tecnicamente definito «campo di lavoro», ma un luogo destinato alla concentrazione di elementi politicamente pericolosi. Di fatto si tratta di un luogo destinato all’internamento politico, anche se non mi pare sia molto nota la vicenda dell’ebreo Aldo Finzi confinato in quel di Vasto. Chi era mai costui? Un fascista. Anzi, un ex fascista. Nientemeno che il sottosegretario agli Interni durante il sequestro e l’assassinio di Giacomo Matteotti e, in seguito, deputato del Regno d’Italia. Quale il reato commesso? Quello di essere un ebreo peraltro staccatosi dal Regime e critico nei confronti dello stesso. Quale la sua colpa? Dopo l’Internamento in quel di Istonio Marina, di aver aderito alla Resistenza come membro del Partito Democratico del Lavoro (banda de Rubeis). Viene nuovamente arrestato e questa volta rinchiuso a Regina Coeli. Dove muore l’ebreo Aldo Finzi, ex gerarca ripudiato dai suoi stessi camerati? Con altri 327, trucidato alle Fosse Ardeatine (sacello n. 125). Sì, proprio lì. Nello stesso luogo in cui avrebbe trovato la morte, il giovane militante comunista di “Bandiera Rossa” Armando Ottaviano da Fresagrandinaria (sacello n. 230).

E entriamo nell’ultimo capitolo del campo di Istonio Marina. Tra il giugno e il luglio 1943, ancor prima della caduta di Mussolini, il luogo di internamento si svuota di ben 54 confinati, rimpiazzati da altri soggetti custoditi nel debordante campo per ebrei stranieri di Tortoreto. Sono distribuiti in altri comuni abruzzesi. Dodici di loro, ad esempio, anche a Casalbordino. Restano allocati in quelle sedi fino al 5 novembre 1943, giorno della liberazione dai tedeschi ad opera della V armata britannica. Pubblico l’elenco dei nominativi. Per due di loro, purtroppo, il destino non sarebbe stato favorevole. Per l’ebreo polacco Alessandro Levitan, nato a Stolpce il 24 aprile 1901, deportato successivamente ad Auschwitz e di lì passato per il camino. E per l’apolide (inizialmente cittadino italiano) Nicola Poras, nato a Fiume il 9 febbraio 1893, morto a Vasto il 24 ottobre 1943, dodici giorni prima della liberazione, e sepolto nel cimitero di Vasto. Nei trasunti della parrocchia di Stella Maris conservati nell’Archivio diocesano di Chieti è registrato come ebreo, ma per quelli del Comune di Vasto è registrato come “cattolico” per consentirne l’inumazione.

Che strano! Di un deportato ebreo a Auschwitz prigioniero a Vasto non c’è memoria, così come per un apolide ebreo morto e sepolto a Vasto non c’è memoria. Mi chiedo. Per il cosiddetto “Giorno della Memoria” non sarebbe il caso di rivolgere un modesto pensiero ai due nostri fratelli, come a tutti gli altri, del resto, vittime di un genocidio? Da cittadino di Vasto, come faccio da qualche anno, mi recherò, il 27 gennaio, al Cimitero della nostra città per stare in silenzio di fronte al vecchio cancello e chinare la testa alle ceneri di Nicola Poras, probabilmente trasferite nell’ossario. Nient’altro che il semplice atto privato di un cittadino che si sforza di non dimenticare le grandi tragedie, proprio nel piccolo della città in cui vive. Io sarò lì alle 15. Chi vuole, è libero di associarsi con me oppure di farlo per conto proprio. L’importante è testimoniare. Nulla di più.

Di seguito, l’elenco degli ebrei internati a Vasto*:

Adler Alfredo di fu Jacob e di Weil Rosa, Ulm 27.11.1887 (Germania); Firenze; Campagna 02.07.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina 10.07.1943.

Adler Gustavo di fu Adolfo e di Heinrich Emilia, Konigsberg 30.10.1895 (Germania); Genova 1940; Campagna 06.07.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina 14.07.1943.

Adler Schmul di fu Jacob e di fu Eldmonn Rosa, Olkusz 08.01.1896 (Polonia); Genova 1940; Campagna 05.07.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina 10.07.1943. Bari 01.12.1944.

Altberger Teodoro di fu Ignazio e di Milchspeiser Carlotta, Vienna 18.07.1904 (Austria); Fiume 1940; Tortoreto (Te) 04.08.1940; Vasto Marina 13.07.1943; S. Maria al Bagno (Le) 1945.

Bahsel Emilio di fu Filippo e di Werner Giulia, Vienna 04.12.1884 (Austria); Genova 1940; Campagna 06.07.1940; Tortoreto (Te) 08.08.1940; Vasto Marina 14.07.1943.

Balter Massimiliano di fu Ignazio e di fu Reder Cecilia, Cernauti 05.12.1905 (Romania); Milano 1940; Campagna 20.06.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943. Santa Maria al Bagno (Le) 1945.

Bauer Giorgio di Adolfo e di fu Gerstl Francesca, Vienna 08.06.1887 (Austria); San Remo; Campagna 03.08.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943. Bari 16.09.1944.

Luigi 01.07.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Citron Fritz di fu Ignazio ..., Vienna 04.02.1909 (Austria); Genova 1940; Agnone (Cb) 27.06.1940; lsernia (Cb) 08.08.1941; Tortoreto (Te) pre. 30.09.1941; Vasto Marina giu.-lug. 1943. Vasto 05.11.1943 e Bari 03.09.1945.

Darmstaedter Paolo di fu Guglielmo e di fu Darmstadter Ida, Mannheim 20.04.1884 (Germania); Genova 1940; Campagna 13.07.1940; Tortotelo (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943. Bari 16.09.1944.

Diamant Josef di fu Hirsch e di Hoffler Paie, Zaleszesyki 13.03.1882 (Polonia); Genova; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Diskant Sigfrido di fu Leopoldo e di Kohn Francesca, Hohenwart 14.12.1887 (Germania?); Genova 1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Dominik Giuseppe di fu Schneider Salomone (Samuele) e di fu Dominik Rebecca, Leopoli 10.01.1886 (Polonia); Milano 1940; Campagna 20.06.1940; Tortoreto Alto (Te) 14.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943. Santa Maria al Bagno (Le) 1945. Q. 56.

Edelhofer Max di fu Adolfo e di Feigel Emma, Ulrichskirchen 15.02.1880 (Austria); Genova 1940; Campagna 05.07.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina 14.07.1943. Santa Maria al Bagno (Le) 1945.

Englard Israele di fu Jonas e di Friedmann Debora, Sienava 03.01.1909 (Polonia); Milano; Campagna 06.07.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943. Bari

16.08.1944.

FischholT Maurizio di fu Enrico di Flieschmann Regina, Somogysimonyi 14.08.1891 (Ungheria); Abbazia 1940; Campagna 28.07.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina 14.07.1943.

Friedmann Edgar di fu Ugo e di Geiringer Leontina, Vienna 25.09.1886 (Austria); Milano; Tortoret(Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Frischer Isak di Leone e di Lieblich Anna, Buczacz 10.03.1911 (Polonia); Genova 1940; Campagna 07.08.1940; Tortoreto (Te) 14.09.1940; Vasto Marina pre. 28.06.1943.

Frischmann Sigismondo di fu Samuele e di Bischitz Giulia, Sopron 17.03.1894 (Ungheria); Milano; Campagna 01.08.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina 10.07.1943.

Giver Hersz di fu Eisik e di Lifschitz Rifka, Blendorf 01.01.1895 (Polonia); Milano; Tortoreto Alto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Glaser Emilio di fu Leopoldo e di Jellinek Teresa, Nrazow 02.10.1884 (Cecoslovachia); Milano 1940; Campagna lug. 1940; Tortoreto Alto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Glaser Werner Hans di Georg ..., Berlino 19.06.1916 (Germania); Alessandria; Campagna 17.06.1940; Tortoreto (Te) 06.12.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943. Vasto 06.11.1943.

Gogg Alois di Hans e di Birchbauer Caterina, Graz 30.05.1910 (Austria); Genova 1940; Campagna 1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina 1943.

Goldstein Werner Adolf di Willy ..., Berlino 21.12.1901 (Germania); Ferramonli 27.10.1941; Forno di Zoldo (Bl) 23.09.1942; Tortoreto (Te) 19.06.1943; Vasto Marina 28.06.1943. Bari 16.09.1944. Vasto Marina 03.07.1945.

Graner Ugo di fu Max e di Stem Anna, Budapest 10.03.1894 (Ungheria); Milano; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Gruber Ignazio di fu Leo e di Noteles Giulia, Vienna 07.02.1898 (Austria); Genova 1940; Campagna 07.07.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina 28.06.1943. Vasto 06.11.1943. Bari 16.09.1944.

Griinberger Sigismondo di fu Giuseppe e di fu Mendel Giulia, Budweis 21.03.1881 (Cecoslovacchia); Fiume 1940; Tortoreto (Te) 20.07.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Guinsburg Saul di fu Lazzaro e di fu Grosowska Rachele, Mosca 23.07.1890 (Russia); Tortoreto Alto (Te) 14.09.1940; Vasto Marina lug. 1943.

Giinsberger Bertoldo di Leopoldo e di Fiirth Paola, Praga 23.02.1901 (Cecoslovacchia); Fiume 1940; Campagna giu. 1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Hertz Ignazio di fu Wolf e di Moskowitz Salomea, Tschensdtochau (Czestochowa) 25.12.1882 (Germania); Genova 1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina 10.07.1943.

Hirschler Leopoldo di fu Enrico e di Weiss Regina, Vienna 15.01.1908 (Austria); Genova; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Hitschmann Alfredo di Hans Rudolf..., Lubiana 20.10.1919 (Iugoslavia); Vasto Marina pre. 24.07.1943. Barletta 21.03.1945.

Hoffmann Siegmund di fu Moritz e di Tintner Giovanna, Brack an der Mur 07.04.1895 (Austria); Genova 1940; Campagna 07.07.1940; Tortoreto Alto (Te) 14.09.1940; Vasto Marina 10.07.1943.

Kubas Ignazio di fu Paolo e di Janicek Amalia, Lazy 12.06.1893/4 (Cecoslovacchia); Genova 1940; Tortoreto Alto (Te) 08.08.1940; Vasto Marina pre. 30.08.1943. Tortoreto (Te) 20.03.1945.

Lesser Leonardo di fu Siegbert ..., Berlino 16.06.1912 (Germania); Roma 1940; Ferramenti giu. 1940; Tortoreto (Te) 21.08.1941; Vasto Marina giu.-lug. 1943 Roma

Levitan Alessandro di fu Moise ..., Stolpce 29.04.1901 (Polonia); Roma 1940; Tortoreto (Te) 11.10.1940; Vasto Marina 04.06.1943, è qui arr. e trasferito Chieti Scalo, a L’Aquila caserma. Sistemato all’i.l. in città nei giorni precedenti il 29.12.1943, il 15.01.1944 è arr. e tradotto a Bagno a Ripoli campo (Fi), Milano carcere. Il 30.01.1944 è dep. ad Auschwitz, dec. in luogo ignoto e in data ignota.

Lindermann Leo di Sigfrid ..., Berent 14.11.1897 (Germania); Trieste-Bengasi; Ferramenti 16.09.1940; Tortoreto (Te) 21.08.1941; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Lubasz Joachim di Leo ....... 1898 (Polonia); Milano 1940; Ferramonti 29.09.1940; Tortoreto (Te) 21.08.1941; Vasto Marina 28.06.1943. Bari 16.09.1944.

Lustig Ludwig Israel di fu Leopoldo ..., Vienna (Liesing) 03.10.1892 (Austria); Milano 1940; Ferramonti 04.07.1940; Tortoreto (Te) 21.08.1941; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Malter Max di fu Chaskel..., Berlino 14.08.1919 (Germania); Milano 1937; Ferramonti ...; Tortoreto (Te) 21.04.1941; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Malter Sansone di fu Chaskel Berlino 30.05.1918; Milano; Ferramonti 07.11.1940; Tortoreto (Te) 21.04.1941; Vasto Marina giu.-lug. 1943. Barletta 21.03.1945.

MorMark di fu Leone ..., Budapest 19.08.1901 (Ungheria); Genova 1940; Ferramonti 19.07.1940; Tortoreto (Te) 28.08.1941; Vasto Manno giu.-lug. 1943.

Nachmann Chaim Hersch di fu Mendel..., Snyatyn 01.01.1887 (Polonia); Milano 1940; Ferramonti 04.07.1940; Campagna 07.07.1940; Tortoreto (Te) 17.03.1942; Vasto Marina

10.07.1943.

Perlroth Alberto di fu David ..., Kezmarok 12.11.1902 (Cecoslovacchia); Trieste-Bengasi; Trieste 1939; Ferramonti 16.09.1940; Tortoreto (Te) 21.08.1941; Vasto Marina giu.-lug. 1943. Palestina da Ferramonti mag. 1944.

Pick Ernesto di fu Antonio..., Praga 11.12.1901 (Cecoslovacchia); Abbazia 1940; Ferramonti 29.09.1940; Tortoreto (Te) 21.08.1941; Vasto Marina giu.-lug. 1943. Bari 01.12.1944.

Pick Isacco (Isidoro) di Levi..., Monesteryska 31.12.1909 (Polonia); Trieste 1940; Campagna giu. 1940; Ferramonti 29.09.1940; Tortoreto (Te) 21.08.1941; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Poras Leopoldo di Isidoro e di fu Goldstein Giuseppa, Fiume 01.02.1888; Fiume 1940; Tortoreto (Te) 20.07.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943.

Poras Nicola di Isidoro e di fu Goldstein Giuseppa, Fiume 09.02.1893; Fiume 1940; Notaresco (Te) 20.07.1940; Arezzol2.07.1941; Cortona (Ar) pre. 09.06.1942; Tortoreto (Te) 31.12.1942; Vasto Marina 14.07.1943, dove è dec. 24.10.1943.

Reiss Vittorio di Arnaldo e di Mandler Gisella, Vienna 07.01.1907 (Austria); Italia apr. 1927; Milano 1932; Roma 1940; Tortoreto (Te) 09.11.1940; Vasto Marina 28.06.1943.

Rosenzweig Aron di fu Elias e di Malko Bruin, Zgierz 24.05.1884 (Polonia); Milano 1940; Campagna 07.07.1940; Tortoreto (Te) 01.09.1940; Vasto Marina giu.-lug. 1943. Bari 12.02.1944.

Schwarz Camillo di fu Ermanno Praga 17.11.1881 (Cecoslovacchia); Annone (Cb) 11.07.1940; Isernia (Cb) 16.08.1941; Tortoreto (Te) 24.01.1942; Vasto Marina 28.07.1943.

