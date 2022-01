"Più attenzione a mascherine e sanificazione degli ambienti"

"Più attenzione alle mascherine e alle sanificazioni negli stabili comunali": è quanto chiedono, attraverso una nota stampa, i consiglieri comunali di centrodestra Prospero, Suriani, Giangiacomo, Monteoodorisio e Bocchino.

"Abbiamo notato in questo ultimo periodo - dicono -, e ci è anche stato segnalato da diversi cittadini, che c’è stato un calo di attenzione all’interno del Municipio per ciò che riguarda la lotta al Covid 19.

Nonostante l’aumento dei positivi in città non ci risulta che gli stabili comunali, che pure hanno visto diversi dipendenti in quarantena e positivi, siano stati adeguatamente sanificati. Non ci piace il sistema di controllo lacunoso sulle mascherine, così come non ci convince il sistema delle firme quasi volontarie sugli accessi del personale esterno.

Richiamiamo quindi l’attenzione degli assessori competenti e del Responsabile della Sicurezza: le misure di prevenzione del contagio devono essere applicate alla lettera negli stabili comunali, e il rispetto della normativa antiCovid all’interno delle sedi comunali deve essere perfetto, questo sia per tutelare la salute dei cittadini e dei dipendenti che si devono recare a palazzo di Città, sia perché chi gestisce un ente complesso come il Comune deve fungere da esempio per tutta la cittadinanza".