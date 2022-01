I manager di Amazon al 'Palizzi' di Vasto

Nell’anno in cui taglia il prestigioso traguardo del secolo di vita, l’Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico Filippo Palizzi di Vasto si orienta sempre più sulle nuove possibilità offerte dalle moderne tecnologie. E così, stamattina, gli studenti del corso Economico hanno incontrato i manager responsabili del nuovo stabilimento Amazon che sta sorgendo a San Salvo, per discutere di ecommerce, di logistica e di trasporti. E’la prima scuola in Abruzzo, e la quarta in Italia, a organizzare un evento di questa portata.

Un istituto, questo, che ha saputo rinnovarsi grazie anche alle nuove curvature didattiche plasmate sulle discipline del Digital marketing e dell’ecommerce. L’obiettivo dell’incontro odierno era comprendere dove sta andando il mondo e dove sia possibile dirigersi per ampliare gli orizzonti e per orientare la formazione verso competenze spendibili, oggi e domani.

Genea Canelles, responsabile Relazioni con il territorio centro sud Amazon Logistic, e Fabio Massa Finoli, chef manager, hanno illustrato a una interessata platea, in sala e on line, le strategie aziendali del colosso della distribuzione e hanno soddisfatto le tante curiosità legate al mondo dei pacchi che quotidianamente giungono nelle nostre case. Milioni di colli che devono ogni giorno essere confezionati, spediti e recapitati nei tempi previsti.

La Dirigente scolastica Nicoletta Del Re ha invece messo a fuoco le motivazioni didattiche e disciplinari alla base dell’iniziativa: avvicinare gli studenti ai nuovi scenari universitari e del mondo produttivo, per proiettarsi proficuamente nel futuro grazie a questo percorso progettuale che permette di conoscere un colosso che ha rivoluzionato l’universo degli scambi su ecommerce.

“Oggi - ha detto la ds Del Re - si fa ancora fatica a comprendere le specificità e l’attualità di un istituto tecnico, ma in realtà spero che molti giovani e anche le famiglie possano comprendere l’importanza di seguire un percorso formativo che apre a nuovi scenari universitari, ma anche al mondo del lavoro, per entrarvi con competenze adeguate, alte e spendibili perchè al passo coi tempi. Se posso indicare un elemento fondante del Palizzi di Vasto posso dire che è proprio questo: una scuola al passo coi tempi perchè proiettata nel futuro”.

L’Assessore comunale alla Scuola Anna Bosco ha invece sottolineato l’impatto sul territorio e la ricaduta in termini anche di posti di lavoro nella nostra zona.

Dal ragioniere di una volta al diplomato specializzato in marketing, informatica ed ecommerce: per il Palizzi un secolo al servizio del territorio, con la consapevolezza che il futuro è già adesso.