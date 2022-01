ILL PAPA torna con il singolo “Non mi basta”

Torna in tutte le piattaforme digitali ILL PAPA con il brano “Non mi basta”, in uscita con l’etichetta Garone Records/Artist First.

https://spoti.fi/3JQKXny

ILL PAPA torna sulla scena musicale italiana a distanza di un anno dall’album d’esordio “Habemus Papam” (Richville/Sony) che vedeva l’artista sperimentarsi in sonorità trap. Il rapper, nel tempo che l’ha diviso da questa nuova pubblicazione, ha intrapreso un percorso di crescita artistica che l’ha portato a sperimentare altre sonorità, arrivando al suo nuovo progetto artistico che lo vede posare come prima pietra il singolo “Non mi basta”.

Il rapper racconta così il suo nuovo singolo: “Non mi basta rappresenta la mia rinascita artistica, frutto di un lungo percorso di sperimentazioni musicali verso un importante cambiamento artistico.“ – continuano ILL PAPA – “ ‘Non mi basta’ è un brano che fa evincere l’insoddisfazione dei vent’anni, tra le notti desolate della provincia, e il rapporto dannato con l’altro sesso. “

Questo brano vede il sodalizio artistico tra ILL PAPA e il suo produttore artistico Garone, con il quale ha affrontato una ricerca sonora, miscelando l’human feelings del rock al digital della trap, concretizzando la sua nuova identità musicale. Il singolo verrà seguito da un videoclip di prossima pubblicazione sul canale ufficiale dell’Artista.

Nicola di Lello, in arte ILL PAPA, ha un nome insolito che riesce a descrivere appieno il suo carattere! «ILL come ILLNESS, malattia…O meglio, FOLLIA! – Dichiara l’artista – Quella stessa follia che mi ha permesso di rialzarmi di fronte alle difficoltà e ai momenti di buio che hanno provato a spegnere la mia adolescenza. Quella stessa follia che mi scorre nel sangue e che mi spinge in maniera continua a lavorare su ciò che amo, la musica!». Nel 2019 esordisce con Rampapampam pubblicato x RichveelThaurus Publishing risquotendo un discreto numero di streaming su Spotify. Nel medesimo esce con i singoli Por dinero e Malata Concezione, quest'ultimo distribuito da Sony Music. Nel 2020 la collaborazione con Sony dell'artista prosegue, lavorando insieme al producer Mark Twain al suo primo album: Habemus Papam. I singoli dall'album sono: 0873,Malata Concezione, Madama (feat. Vago), Corso Commercio feat. Young Slash e Bad Boy. “Non mi basta” è il singolo che darà carattere a ILL PAPA. Dopo il suo primo album d’esordio per Richville/Sony dalle sonorità trap, ILL PAPA ha intrapreso un percorso di crescita artistica che lo ha portato ad affacciarsi a nuovi generi come il rock, il punk e il pop, senza perdere la verve del trapper. L’incontro con il producer, musicista ed editore GARONE è stato fondamentale per la ricerca della sua identità. “NON MI BASTA” è un brano che fa evincere l’insoddisfazione dei vent’anni, tra le notti desolate della provincia, e il rapporto dannato con l’altro sesso.

https://www.instagram.com/ill_papa/

https://open.spotify.com/artist/6h3LX47RUmB4EDx1UttemX?si=qOtuJhiRQme7S-Yn0g6PIg