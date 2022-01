Amazon incontra gli studenti del 'Palizzi'

Martedì 25 gennaio, nell’ITSET ‘Filippo Palizzi’ di Vasto gli studenti incontrano Amazon Italia.

Un percorso da realizzare insieme in vista dell’apertura del sito Amazon a San Salvo. Le classi seconde e terze dell’economico seguiranno in Aula Magna, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, mentre le classi quarte e quinte potranno seguire l’incontro on line dalle rispettive classi.

E’ un Progetto pilota con le scuole che ha la finalità di presentare il mondo della logistica e dell’impatto che l’attività aziendale ha sul territorio e sulla comunità. Inoltre, si vuole offrire uno strumento per il proseguo degli studi presentando le opportunità del mondo dell’industria e della logistica.