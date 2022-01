Traffico di droga ed estorsioni, 'blitz' all'alba di Carabinieri e Guardia di Finanza

Maxi blitz, di Carabinieri e Guardia di Finanza, all'alba tra San Salvo (in misura maggiore) e Vasto. Operati arresti e perquisizioni. In azione anche un elicottero che sorvola il territorio in ausilio alle unità di terra.

In azione oltre 150 militarii in forza ai rispettivi Comandi provinciali di Chieti, supportati da componenti dei reparti speciali e unità cinofile.

Data esecuzione a 20 ordinanze di custodia cautelare e a numerose perquisizioni nei confronti di una organizzazione criminale dedita al traffico degli stupefacenti e alle estorsioni. Contestata pure l’aggravante del metodo mafioso.