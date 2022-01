“Dona un giocattolo e accendi un sorriso”, regalati 3.500 giochi

“È stato effettuato l'ultimo carico di giocattoli destinato alla CARITAS di Chieti”, informa Mercurio Saraceni, presidente della Pro Loco “Città del Vasto”. “Dopo bambini e famiglie bisognose, Case-famiglia del territorio e varie parrocchie, è stata la volta della Caritas di Chieti che ieri mattina ha caricato un furgone di giocattoli da destinare a varie strutture del territorio della provincia. Anche quest'anno l'iniziativa benefica "Dona un giocattolo ed accendi un sorriso", giunta alla Quarta edizione, ha registrato numeri da record superando la raccolta dello scorso anno. In tutto, sono stati distribuiti più di 3500 giocattoli, tra nuovi ed usati, raccolti dal 19 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Certo non contano i numeri, ma lo spirito dell'iniziativa e la possibilità di far sorridere tanti bambini meno fortunati con il gesto del donare un giocattolo”.

Si ringraziano tutti i volontari e le associazioni che hanno aderito e collaborato a questa Quarta edizione: i volontari della Pro Loco "Città del Vasto" APS, l'Associazione di promozione Sociale "Collegio Istonio", L'Odv "Ricoclaun", la Pro Loco di Pollutri, l'Asd Tennistavolo Vasto, la Polisportiva Hermes del Vastese e l'Associazione "Nova".

“Ovviamente, ringraziamo”, conclude Saraceni, “tutti coloro che, con grande generosità, hanno donato i giocattoli (soprattutto i tanti bambini) ed hanno permesso l'ennesimo successo dell'iniziativa.

Arrivederci al prossimo Natale per la Quinta edizione 2022”.