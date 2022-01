L’associazione Vita e Solidarietà apre al Servizio Civile

Tante le attività svolte dall’associazione Vita e Solidarietà. Sostiene l’adozione a distanza di bambini in Sri Lanka e nel Congo, ha realizzato i un Centro Medico, un Dispensario a Mpasa per portare aiuto e speranza ai poveri di uno dei quartieri periferici più poveri di Kinshasa, la capitale del Congo. Inoltre, sta attuando il progetto: “Dove cresce una pianta non cresce la fame”, con la coltivazione sempre in Congo di manioca e l’allevamento di capre, per dare un sostegno ai più poveri. Tanti i progetti anche nello Sri Lanka.

Vita e Solidarietà, con il presidente Ottavio Antenucci, si apre ora al Servizio Civile con il progetto: “Siete memoria del futuro che vorrei.