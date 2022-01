Apre a Casalbordino la nuova filiale della BCC Abruzzi e Molise

Il Sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, unitamente ad amministratori ed una trentina di altri Sindaci del territorio, ha preso parte all'inaugurazione della nuova filiale in Val di Sangro della Bcc Abruzzi e Molise.

Presenti all'evento l’arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, che ha benedetto i locali nonché il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo ed il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna oltre alle autorità militari ed ai rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria che operano sul territorio.

“La nuova filiale della banca inaugurata ieri”, commenta il Sindaco Marinucci, “è un gioiello di tecnologia, accessibilità, funzionalità ed innovazione e per questo si candida ad essere un unicum nel panorama bancario abruzzese e molisano: in un momento storico dove le banche chiudono gli uffici, la BCC Abruzzi e Molise si rinnova, cresce, si arricchisce di novità e perde la connotazione di “sportello” per le transazioni per diventare sempre più un luogo accogliente, adatto al dialogo, all’incontro, alla comunicazione e al lavoro. E’ motivo di orgoglio per il comune di Casalbordino ospitare una filiale della BCC Abruzzi e Molise sul territorio comunale per le grandi opportunità economiche che crea nella nostra zona. La BCC Abruzzi e Molise è sempre molto attenta alle esigenze dei comuni ove opera da decenni ed è vicina alle associazioni, ai soci e ai clienti. Ricordiamo ancora oggi la preziosa donazione alla Protezione Civile di Casalbordino di generatori di corrente durante il grande blackout elettrico di qualche anno fa. “

“Con questa nuova filiale”, commentano Vincenzo Pachioli e Fabrizio Di Marco, rispettivamente Presidente e Direttore generale della Bcc Abruzzi e Molise,” vogliamo adottare un modello di “banca multicanale” completamente integrato, che combini i canali tradizionali con quelli digitali. Un modello in cui la filiale rimarrà al centro, soprattutto per i momenti di relazione personale che si basano sul dialogo diretto, ma a cui verranno affiancati con crescente intensità i nuovi strumenti, con tecnologie e servizi avanzati. Del resto, è nel nostro DNA essere sempre più vicini ai clienti e fornire loro un servizio migliore: per questo motivo, la nostra banca è in continua evoluzione. In definitiva, grazie all’insieme di personale preparato e servizi digitali, i clienti possono entrare in contatto con la banca quando vogliono"