Riapre a Gissi la scuola dell’obbligo dalla prossima settimana

Il Sindaco di Gissi Agostino Chieffo informa che a seguito dell’incontro avuto con la Dirigente Scolastica e i Sindaci del territorio, considerata la necessità di riprendere le attività didattiche in presenza ed alla luce della situazione epidemiologica in paese che vede ancora l’aumento dei contagi, 125 Concittadini positivi in base ai dati ufficiali di ieri, oltre a diversi altri ancora non comunicati dalla ASL, si è deciso di riaprire a Gissi, per la prossima settimana, le sole scuole dell’obbligo, con le seguenti modalità:

- Scuola primaria, riapertura senza il servizio mensa, con orario 8,05 - 13,10, da lunedì 16 a sabato 22 gennaio 2022;

- Scuola secondaria di primo e secondo grado, riapertura con il normale orario;

Per quanto riguarda invece l’Asilo nido comunale e la scuola dell’infanzia, comunale e statale, considerando la situazione in paese e la necessità di assicurare maggiore tutela ai più piccoli per i quali è oggettivamente difficile garantire il distanziamento, considerato che gli stessi non possono neanche essere sottoposti allo screening in quanto la ASL non ha fornito i tamponi adatti per i bambini con età inferiore a sei anni, ritenuto, quindi, che non sussistono ancora le condizioni minime per riaprire in sicurezza, ho deciso di provvedere con ordinanza alla chiusura dell’Asilo Nido comunale e alla sospensione delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia fino al 22 gennaio 2022, nella speranza di poter tornare alla normalità dal 24 gennaio p.v..

Con l’occasione, il Sindaco di Gissi, invita sia i genitori che i ragazzi che lunedì torneranno a scuola ad aderire allo screening gratuito che si svolgerà presso la palestra polivalente di via dello Stadio a Gissi domenica 16 gennaio 2022, dalle ore 9,00 alle 13,00 e delle 14,30 alle 18,00.