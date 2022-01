Tribunale, aule da sanificare: udienze rinviate d'ufficio

Lunedì 10 gennaio tutte le udienze previste presso il Tribunale di Vasto saranno rinviate d'ufficio, a data che sarà comunicata direttamente dalle cancellerie, poiché è necessario provvedere alla sanificazione del palazzo di giustizia.

All'ingresso del Tribunale sarà predisposto un presidio al quale potranno rivolgersi esclusivamente coloro che hanno adempimenti in scadenza da effettuare. A detto presidio ci si potrà rivolgere anche per gli atti in scadenza da notificare.

A comunicarlo è Vittorio Melone, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto.

Inoltre si precisa che in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, pubblicato in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, l’obbligo di possesso del green pass per l’accesso agli uffici giudiziari è stato esteso oltre che ai magistrati togati ed onorari, anche “ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia", mentre la disposizione non si applica ai “testimoni e alle parti del processo", con la precisazione che "l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento".