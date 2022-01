"Il ricordo di Giovanna Lo Bello": Messa di Suffragio all'Incoronata

Quando viene a mancare una mamma molto spesso si sente ripetere la nota frase di Sant’Agostino: “Non rattristiamoci di averla persa, ma ringraziamo il Signore di averla avuta”. A cui potrebbe fare da controcanto quella attribuita a Kant (pensatore diverso) che dice: “Non scorderò mai mia madre, perche fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me”.

Due differenti pensieri per sottolineare il sentimento di amore che ci lega verso chi ci ha donato la vita e ci ha guidato nei primi passi per le impervie strade del mondo. Un incipit utile per evidenziare il dovere, da parte di ognuno di noi, di mostrare riconoscenza verso la mamma, nelle forme che si ritiene più opportuno.

Bene ha fatto Padre Gian Nicola Paladino ad annunciare una Santa Messa di Suffragio nel terzo anniversario della scomparsa di sua madre Giovanna Lo Bello. La celebrazione si terrà martedì 11 gennaio alle ore 19 presso il Santuario di Maria Santissima Incoronata di Vasto.

I Frati Minori Cappuccini in una locandina così danno l’annuncio dell’evento: “Il ricordo di Giovanna Lo Bello. Tre anni fa la signora Lo Bello incontrava sorella morte. I Frati Minori Cappuccini della Provincia Serafica 'Immacolata Concezione' onorano con rispetto e vivo sentimento di stima il ricordo della Terziaria Francescana”.

“Il Signore vi dia Pace - scrive Padre Gian Nicola -. Con stima e fraterno affetto, desidero parteciparvi il terzo anniversario commemorativo. L'intercessione della mamma vi custodisca sempre nella Carità di Dio Altissimo. Anticipatamente ringrazio quanti si uniscono alla Celebrazione e/o alla Preghiera secondo proprie disposizioni”.