Rientro in sicurezza con purificatori d'aria in ogni classe a Fresagrandinaria

Rientro in sicurezza per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Fresagrandinaria, nelle quali classi sono stati montati, nei giorni precedenti, purificatori d aria di ultima generazione, della Daikin, in grado di rimuovere dall'aria il 99,98% di Coronavirus. Lo rende noto l'amministrazione comunale con un comunicato alla popolazione.

"Abbiamo a cuore i nostri piccoli concittadini e continuiamo a lavorare per garantire in sicurezza le attività didattiche, Per dare ai nostri ragazzi, la continuità di formazione a cui hanno diritto per il loro futuro" .