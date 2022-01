Resi noti, a Cupello, i risultati dello Screening Covid-19

"Nel nostro Comune sono stati eseguiti 1004 tamponi antigenici da cui risultati 18 positivi.": così il Sindaco Graziana Di Florio comunica, con un post pubblicato ieri sera sulla propria pagina Facebook, l'esito, tanto atteso, della campagna di screening tenutasi nella giornata di ieri a Cupello.

"Buona la partecipazione dei nostri cittadini che ringrazio per aver mostrato notevole sensibilità e collaborazione in questo delicato momento." - continua la Di Florio - "Ringrazio vivamente i medici e gli infermieri volontari, gli amministratori, i dipendenti comunali e l'associazione di Protezione Civile Modavi per il supporto dato."

E conclude con un ennesimo invito ad attenersi alla normativa in vigore per contrastare la diffusione del contagio: "Colgo l'occasione per ricordare l'importanza del rispetto delle norme vigenti e l'utilizzo dei dispositivi di protezione."

Un invito che ci auguriamo venga accolto dalla maggioranza, se non totalità, della comunità.