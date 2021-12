Suor Alessandra Smerilli nominata dal Papa Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale

La Sala Stampa della Santa Sede ha reso noto che il Santo Padre ha affidato ad interim la gestione ordinaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale al Card. Michael Czerny SJ come Prefetto e a Suor Alessandra Smerilli FMA come Segretario. Suor Alessandra Smerilli, F.M.A. è nata a Vasto ed è conosciuta oltre che come religiosa anche come economista e statista.

Il Card. Michael Czerny SJ in una dichiarazione di ringraziamento per l’incarico ricevuto parla dell’esperienza e sensibilità di Suor Alessandra Smerilli F.M.A. che saranno di supporto decisivo nell’azione di governo.

“Sono grata al Santo Padre per avermi voluto confermare in questo impegnativo incarico ad interim. Con il sostegno della preghiera spero di poter onorare questa chiamata in spirito di obbedienza alla Chiesa, per il tempo che il Papa riterrà opportuno”, scrive Suor Alessandra Smerilli. “So che potrò – e potremo – collaborare in spirito di comunione con tutto il Dicastero, nonché con i tanti partner internazionali, per promuovere lo sviluppo integrale della persona e la cura del creato, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa. Vorrei oggi rivolgere un ringraziamento particolare al Cardinale Peter K.A. Turkson e a tutti gli altri Superiori con cui abbiamo percorso un importante tratto di strada in questi mesi. Loro hanno avuto il difficile compito di avviare il nuovo Dicastero, amalgamando non solo le strutture ma anche le storie dei precedenti quattro Pontifici Consigli (Giustizia e Pace, Cor Unum, Migranti e Itineranti, Operatori sanitari); ora continuiamo il cammino nello spirito del rinnovamento cui ci chiama il Santo Padre”.